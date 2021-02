Zahnärztin tyrannisierte und verprügelte Nachbarn

Bedingte Einweisung in Anstalt

Doch was man der Mutter einer bereits erwachsenen Tochter vor Gericht nicht unbedingt ansah - sie ist krank. „Sie leidet an Schizophrenie und war zu den Tatzeitpunkten nicht zurechnungsfähig“, schilderte eine Gutachterin. Die Frau wurde bedingt in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen, kommt vorerst in einer betreuten WG unter und muss eine ganze Reihe von Auflagen erfüllen - darunter auch regelmäßige Bluttests, die garantieren sollen, dass sie die Medikamente auch zu sich nimmt.