Einbrecher knackte sogar Sparschwein

Kurz nach Mitternacht schlug der Unbekannte am Mittwoch erstmals zu: Er zwängte beim Häuschen einer Brückenwaage das Fenster auf. Im Inneren war er gezielt auf der Suche nach Barem – der erhoffte Geldsegen blieb aber aus. Also zertrümmerte er sogar ein Sparschwein und trat mit einem geringen Betrag die Flucht an. Diese führte ihn direkt zu einem Büro, wo er eine Fixverglasung demolierte und hineinkletterte. Im Büro bewies er zunächst ein geschultes Auge: Er sah einen Bewegungsmelder und riss ihn herunter. Womit der Kriminelle nicht rechnete: Auch das löste den Alarm aus – er gab Fersengeld.