Impfstoff von AstraZeneca ist besser als sein Ruf

So kam es zum schlechten Image

Von Beginn an waren Veröffentlichungen einzelner Teile aus Studien, die teils gar nicht aussagekräftig waren, verwirrend, die Gerüchteküche brodelte, Verschwörungstheoretiker nutzten die Zeit. Umsonst predigten Experten die Wirksamkeit des Vakzins. Dass bei AstraZeneca die ältere, also die länger erprobtere Technik zur Anwendung kommt als bei den jüngeren mRNA-Impfstoffen, hatte man längst vergessen, Lieferprobleme enttäuschten zusätzlich.