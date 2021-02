Schon 1. Piks senkt Hospitalisierungsrisiko um 94%

Die Impfkampagne in Schottland zeigt erste Wirkung und reduziert das Risiko, wegen Covid-19 in einem Krankenhaus zu landen, deutlich. Wie aus einer am Montag veröffentlichen Untersuchung der Universitäten Edinburgh und Strathclyde sowie der Gesundheitsbehörde Public Health Scotland hervorgeht, reduzierte die erste Teilimpfung mit den Vakzinen von Biontech und Pfizer bzw. AstraZeneca das Risiko einer Einweisung in ein Spital um bis zu 94 Prozent.