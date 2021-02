Corona ließ Kinobesuche um 70 Prozent einbrechen

Nicht nur der Besucherrückgang war ein europaweiter Trend, auch die Erhöhung des nationalen Marktanteils zeigt sich in vielen Ländern. Das liegt vor allem am Ausbleiben vieler US-Blockbuster. In Österreich stieg der entsprechende Wert nur leicht von 3,1 auf 5,1 Prozent. Viel stärker fiel das Wachstum beispielsweise in Finnland (von 16,9 auf 41,1 Prozent) oder Dänemark (von 26,7 auf 50 Prozent) aus. Das Land mit dem höchsten nationalen Marktanteil war Italien, wo 55,6 Prozent der Kinobesuche auf landeseigene Produktionen entfielen.