Kopftuchverbot in Unternehmen rechtlich gedeckt

Firmeninterne Vorschriften zum Verbot des Tragens religiöser Symbole durch Mitarbeiter sind nach Auffassung des zuständigen Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof (EuGH) generell mit der EU-Antidiskriminierungsrichtlinie vereinbar. Das erklärte dieser am Donnerstag vor dem EuGH in einem Verfahren um zwei Fälle aus Deutschland, in denen es um das Tragen von Kopftüchern am Arbeitsplatz geht.