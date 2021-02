Lucky Luke: Album Nr. 100 läutet Jubiläumsjahr ein

Lucky Luke, der Mann, der schneller zieht als sein Schatten, wird am 14. November unglaubliche 75 Jahre alt! Um das Jubiläum der Western-Ikone gebührend zu feiern, gibt es 2021 einen ganzen Strauß an tollen Neuveröffentlichungen, beginnend mit dem einhundertsten Album. Ein wahrer Leckerbissen für Fans, finden sich in „Die Ursprünge - Western von Gestern“ doch gleich zwei Ursprungs-Abenteuern des Westernhelden aus der Feder vom großen Meister Morris! Auch krone.at feiert den 75er des berühmten Cowboys und verlost Exemplare von Album Nr. 100!