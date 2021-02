Formel E erstmals mit WM-Status und Nachtrennen

Die Formel E startet am Freitag in Saudi-Arabien in ihre siebente Saison. Die elektrische Rennserie kürt in diesem Jahr zum ersten Mal einen vom Internationalen Automobilverband (FIA) anerkannten Weltmeister. Mit dabei ist auch wieder der Deutsch-Österreicher Maximilian Günther, der im Vorjahr bei seinem Debüt für den Rennstall BMW i Andretti Motorsport zwei Siege feierte und am Ende Gesamtneunter wurde.