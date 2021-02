Messi führt Barcelona mit Doppelpack zu Sieg

Der FC Barcelona hat den Rückstand auf Spitzenreiter Atletico Madrid in der spanischen Fußball-Liga bei einem Spiel mehr auf fünf Punkte verringert. Lionel Messi führte die Katalanen am Mittwochabend im Nachtragsspiel gegen den Abstiegskandidaten Elche nach schwacher erster Hälfte noch zu einem 3:0-Sieg. Der Argentinier traf nach der Pause im Doppelpack (48., 68.) und setzte sich mit nun 18 Saisontoren an die alleinige Spitze der Liga-Schützenliste.