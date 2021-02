Mediziner: „Fußball-EM findet ganz sicher statt“

Daniel Koch, medizinischer Berater der UEFA, hat in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters keinen Zweifel an der Austragung der Fußball-EM 2021 gelassen. „Es wird nicht passieren, dass die EURO nicht stattfindet“, sagte der Schweizer. „Es gibt kein Worst-Case-Szenario, nur realistische Szenarien oder Best-Case-Szenarien.“ Zu letzterer Variante würde etwa die Zulassung von Fans in den Stadien zählen.