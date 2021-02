Philipp Aschenwald: Unterschlupf beim Teamkollegen

Im Seehaus von Daniel Huber

Wie gut, wenn der Teamgeist so groß ist wie im Lager der österreichischen Skisprung-Herren. Philipp Aschenwald war einer der betroffen Athleten. Ein Ausweichquartier war aber rasch gefunden. Stefan Kraft und Daniel Huber boten umgehend ihre Hilfe für den 25-Jährigen an, Letzterer war es schlussendlich, der die beste Lösung parat hatte. „Ich habe bei Hubi im Seehaus gewohnt, das im Winter ohnehin leerstand“, grinst Aschenwald, der von der Notbleibe angetan war. „Meine Freundin ist dann auch noch gekommen, womit ich nicht gerechnet hatte. Wir haben dann sozusagen einen Kurzurlaub in Salzburg verbracht.“