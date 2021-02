Beim Ausparken Frau niedergestoßen und geflüchtet!

Am 10. Februar, es war ein Mittwoch, gegen 17.45 Uhr war die Frau ihren Angaben zufolge auf dem Parkplatz beim Spar-Markt in der Dreschnigstraße in Villach von einem rückwärts hinausstoßenden Auto erfasst und niedergestoßen worden. Der Lenker fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Frau begab sich ins Krankenhaus, wo eine schwere Schulterverletztung festgestellt wurde. Durch den Schockzustand nach dem Unfall kann sich die Villacherin aber an keine Details zum Fahrzeuglenker und zu seinem Auto erinnern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 059133 26 4444