Gastro „bereit“: WKÖ lädt schon zu Öffnungsgipfel

Die Lokalbetreiber dieses Landes haben genug vom Lockdown - und auch die Gäste dürfte es angesichts der steigenden Temperaturen nach einem Besuch im Schanigarten gelüsten. Damit nun Bewegung in die Sache kommt, lädt die Wirtschaftskammer Österreich am Donnerstag zu einem Öffnungsgipfel. Dort will man mit Experten und Branchenvertretern die nächsten Schritte beraten - etwa die Umsetzung von Zutrittstests und Hygienekonzepten.