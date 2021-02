Corona: Norwegen-Auswahl weicht nach Spanien aus

Norwegens Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihr WM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei am 27. März nicht in der Heimat. Wegen der unsicheren Corona-Lage und den damit verbundenen norwegischen Einreiseregeln wird das Spiel statt in Oslo im spanischen Malaga ausgetragen. Das teilte der norwegische Fußballverband NFF am Dienstag mit. Die spanischen Behörden und der spanische Fußballverband haben demnach bereits grünes Licht dafür gegeben. Zuschauer werden nicht dabei sein.