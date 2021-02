Ronaldo in Hochform: Was für ein Doppelpack!

Cristiano Ronaldo schoss beim 3:0 gegen Crotone seinen neunten Doppelpack in der Serie A. Damit ist er in Italien derzeit Torschützenkönig, mt 18 Toren. Nach nur einem Tor in fünf Spielen, seit drei Spielen kein einziges, wollten ihn schon viele abschreiben. Das wäre ein Fehler gewesen. Gegen Crotone war wieder der beste Juventino auf dem Platz (im Video).