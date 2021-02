Müssen wir uns jetzt jedes Jahr impfen lassen?

Seit der Zulassung der ersten Coronavirus-Impfstoffe - in Russland wurde „Sputnik V“ bereits im August als erster weltweit zur breiten Anwendung in der Bevölkerung freigegeben - laufen mittlerweile in zahlreichen Ländern Impfkampagnen mit dem Ziel die Pandemie in absehbarer Zeit in den Griff zu bekommen. Unklar ist aber noch, wie lange die verschiedenen Vakzine Schutz gegen den Erreger SARS-CoV-2 bieten.