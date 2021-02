Djokovic-Papa sagt: „Novak wurde von Gott gesandt“

Auch Opa „Nola“ schaute ihm zu

Für etwas Persönliches ist Novaks Vater seinem Sohn auch dankbar: "Für mich persönlich hat er sogar das Leben seines Großvaters verlängert. In Banja Luka, wo 'Opa Nola' lebte, schaute er jedes Spiel, obwohl er schwer krank war. Er war immer ungeduldig, wenn Novak spielte, so verlängerte er sein Leben um mehrere Jahre. Und so geht es vielen meiner Freunde. Die haben mir gesagt, dass es bei ihnen dasselbe sei. Er macht aus dem Leben alter Menschen ein Märchen.“