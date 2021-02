Neuer Bulls-Aufräumer steht vor Debüt in Wien

Fünf vor zwölf legten die Eisbullen noch ein Schäuferl nach, schrieben mit dem Heim-4:1 gegen Fehervar erstmals in der Pick-Runde an. Zweifach-Torschütze Tom Raffl sah „sehr viel Charakter auf dem Eis“. Der schon heute in Wien bei den Capitals erneut gefragt ist. Denn es ist klar: Der Sieg muss bestätigt werden, sonst ist er im Kampf gegen Horrorplatz Platz fünf – kein Play-off-Heimrecht, sofort ein Gegner aus den Top vier – gleich wieder fast nichts wert.