„Aufsperr-Zusperr-Politik“ bremst Wirtschaft nicht

Derzeit sei Österreich „nicht so brutal abgeschlagen“, wie das im vierten Quartal der Fall gewesen sei, so Badelt, der für das Abflauen im Wesentlichen zwei Gründe ausmacht: einerseits der Tourismus, vor allem der Wintertourismus, der in Österreich eine sehr hohe Bedeutung habe, andererseits die Härte und Länge der Lockdown-Maßnahmen. Kurzfristig könnten aber auch Kurzarbeit und ähnliche Förderungen einen Anreiz schaffen, die Arbeitszeit oder die Produktion stärker einzuschränken, als notwendig. „Ich glaube, dass man bei der Kurzarbeit jetzt schon eine sanfte Änderung einleiten sollte“, so Badelt.