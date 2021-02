Festspiele ohne Chicago Symphony Orchestra

Wegen der Coronapandemie hat die Chicago Symphony Orchestra Association ihre Europa-Tournee im Sommer 2021 abgesagt. Das hat auch Auswirkungen auf das diesjährige Programm der Salzburger Festspiele: Die zwei am 25. und 27. August geplanten Konzerte mit Riccardo Muti und dem Chicago Symphony Orchestra werden ersatzlos gestrichen, wie die Festspiele am Montag informierten. Davon unberührt bleiben die Auftritte von Muti mit den Wiener Philharmonikern am 13., 15. und 16. August.