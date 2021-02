Die neuen Protagonisten sind nicht nach Beherbergungsbetrieben benannt, sondern Hoeneß nach einer Wurstfabrik und Rummenigge nach "rumänischen Weinbauern, aber so genau weiß das keiner", wie Bruder Michael einst preisgab. Aber Weißwurst hin, Weißwein her, die beiden sind im Zusammenhang mit dem zu einer Staatsaffäre hochstilisierten (sic!) verspäteten Abflug der FCB-Maschine von BER nach DOH mal wieder zu Hochform aufgelaufen. Während Uli raunzte: "Ich finde das einen Skandal ohne Ende, dass man wegen ein paar Minuten bei so einer wichtigen Geschichte die Mannschaft nicht losfliegen lässt (…), ich finde das eine Unverschämtheit von den Verantwortlichen" und so weiter, fühlt sich Kalle Unwirsch "von den zuständigen Stellen der brandenburgischen Politik total verarscht". Zwar fällt es dem neutralen Beobachter schwer, zu glauben, dass eine ostdeutsche Politgröße die Flugsicherung zu dieser Entscheidung gezwungen hat, aber allein schon das Ansinnen, der große FC Bayern solle sich an ein gesetzliches Nachflugverbot halten, erfüllt für die Bavarian Muppets den Tatbestand der Majestätsbeleidigung. Punktum!