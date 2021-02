23-Jähriger nach „Corona-Party“ verschwunden

Keine Erinnerungen an den Abend

Gegen 6.30 Uhr konnte der Abgängige schließlich telefonisch erreicht und in einem Stall in Brandstatt angetroffen werden. Der 23-Jährige gab an, dass er sich aufgrund seiner Alkoholisierung an den Ablauf des Abends nicht mehr erinnern könne. Die sieben Feiernden werden wegen Verstößen gegen die Covid-Gesetze bei der Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag angezeigt.