Katholische Kirche modernisiert die Rückkehr

Wer in der Vergangenheit nach dem Kirchenaustritt wieder zurück in die Glaubensgemeinschaft wollte, musste das persönliche Gespräch mit dem zuständigen Pfarrer suchen. Doch, das soll sich in Zukunft komplett ändern. Die Diözese Gurk geht neue Wege und bietet einen neuen Service an. Unter dem Motto „Die Tür ist offen – Wiedereintritt leicht gemacht“ können Menschen den Weg zurück in die Kirche online mittels digitalem Formular beschreiten. „Der Wiedereintritt soll so unkompliziert und persönlich wie möglich sein: ob ganz diskret, im Gespräch oder mit begleitender Unterstützung“, erklärt Seelsorgeamtsdirektorin Elisabeth Schneider-Brandauer.