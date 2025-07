Topstars lassen die Schlosswiese Moosburg beben

Die Vorbereitungen auf der Schlosswiese laufen auf Hochtouren! In exakt sieben Tagen geht in Moosburg über zwei Wochen die Post so richtig ab! Von legendären Rock-Klängen, Partysound, stimmungsgeladenem Pop bis hin zu weltbekannten DJ-Klängen – jeder Musikfan kommt auf seine Kosten.