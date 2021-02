Österreich nach 81:83 gegen Ungarn aus EM-Rennen

Österreichs Basketball-Herren sind endgültig aus dem Rennen um ein Ticket bei der Europameisterschaft 2022! Sie verloren am Freitagabend in einer „Blase“ in Kiew (Gruppe F) gegen die Auswahl Ungarns im ersten von zwei Aufeinandertreffen mit 81:83 (75:75, 39:30) nach Verlängerung. Beste Werfer bei der fünften Niederlage in der Gruppe F waren Thomas Klepeisz (21) und Enis Murati (15).