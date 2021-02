In Bratislava wurden die 99ers beinhart bestraft

Erneuter Dämpfer für die Eishockey-Profis der Graz99ers im Kampf um den Play-off-Einzug! Die Steirer verloren trotz 2:1-Führung am Ende in Bratislava mit 2:4. Für Manager Bernd Vollmann ist nach der Partie klar: „Langsam kommt jetzt die Zeit der Pflichtsiege.“ Am Sonntag empfängt die Gustafsson-Truppe Dornbirn.