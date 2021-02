Langsamer Start der Impfstraßen

Am Freitag, 19. Februar, startete im Salzburger Messezentrum die erste Impfstraße. Auf zwei Linien können täglich 300 Personen geimpft werden. Die Dosen werden vorerst nur an diesem Wochenende injiziert – weil nur 600 Portionen zur Verfügung stehen. In Zukunft versucht man, den Betrieb der Impfstraßen flexibel nach den Liefermengen zu richten. Die Straßen werden vom Roten Kreuz im Auftrag des Landes geführt. Da Seniorenwohnhäuser und Gesundheitseinrichtungen laut Land „so gut wie durchgeimpft“ sind, nimmt man nun die nächsten Bevölkerungsgruppen in Angriff: Salzburger über 80, Gesundheitspersonal über 65 und unter 18 Jahren, sowie Menschen mit Hochrisiko-Erkrankungen.