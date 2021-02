Krssakova bei Grand-Slam-Turnier in Tel Aviv 3.!

Magdalena Krssakova hat beim Judo-Grand-Slam-Turnier in Tel Aviv eine weitere Bestätigung ihrer ausgezeichneten Form geliefert! Die Vize-Europameisterin holte am Freitag in der Klasse bis 63 Kilogramm den dritten Rang. Im letzten Kampf besiegte die 26-jährige Wienerin die Israelin Gili Sharir durch Ippon im Golden Score. Zuvor war sie nach zwei Siegen im Halbfinale an Olympiasiegerin Tina Trstenjak aus Slowenien ebenfalls im Golden Score gescheitert.