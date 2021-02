Sexualisierte Gewalt?! Aus für Schwimm-Trainer

Den Rücktritt von Lurz, der mit seinen Freiwasser-Schwimmern bei Titelkämpfen zahlreiche Erfolge feierte, bestätigte der DSV - ohne ihn in Zusammenhang mit den Vorwürfen zu rücken. Das Nachrichtenmagazin führt eine anonyme Athletin an und kann nach eigenen Angaben „weitere Fälle dokumentieren, in denen der Bundestrainer seine Schützlinge bedrängt oder gar sexuell genötigt haben soll“.