Ferrari und das immer wiederkehrende Problem

Auch nach dem Rennen war keine Besserung seiner Laune in Sicht. Hamilton wirkte ratlos: „Ich habe keine Ahnung, warum es so schlimm war. Das war eines der schlechtesten Rennen, an die ich mich erinnern kann.“ Für den Briten kommt die kurze Pause nach dem kräftezehrenden Triple Header zur rechten Zeit. In Kanada wartet mit dem Circuit Gilles-Villeneuve eine seiner Parade-Strecken - dort will Hamilton zurückschlagen.