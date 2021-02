Wintereinbruch sorgt für Absagen in NBA und NHL

Der heftige Wintereinbruch und die damit verbundenen Stromausfälle in Texas haben zu einer weiteren Spielabsage in der NBA geführt. Die für Freitag angesetzte Partie der Dallas Mavericks bei den Houston Rockets könne nicht stattfinden, weil das Toyota Center in Houston von der Regierung in dem US-Bundesstaat gesperrt worden sei, teilte die NBA am Donnerstag mit. Bereits das für Mittwoch geplante Heimspiel der Mavericks gegen die Detroit Pistons war abgesagt worden.