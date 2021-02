Mourinho: „Es bräuchte katastrophale Vorstellung“

Michael Liendl (WAC-Kapitän): „Wir waren in der ersten Hälfte phasenweise ein bisschen zu mutlos sowohl mit als auch gegen den Ball. Ich glaube nicht, dass Tottenham so viele Hochkaräter gehabt hat, aber die haben sie eiskalt gemacht. In der zweiten Hälfte war es vom Engagement her in Ordnung, wir haben alles versucht. Wir haben zweimal die Stange getroffen, das ist der kleine - oder der große - Unterschied. Das sind einfach Weltklassespieler, auf diesem Niveau sind wir nicht. Das Ergebnis ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Am Ende (nach seinem Tor, Anm.) war es ein kleiner Funken Hoffnung, wenn wir das 2:3 machen, sieht es ein bisschen anders aus, so wird es natürlich brutal schwer.“