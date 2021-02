Ab 18.55 Uhr LIVE: WAC gegen Tottenham

Dass sich seine Truppe international nicht zu verstecken braucht, hat sie bereits bewiesen. Siege über Feyenoord Rotterdam (4:1/a, 1:0/h) und ZSKA Moskau (1:0/a) sowie ein Remis gegen die Russen (1:1/h) in der Gruppenphase stellten die internationale Reife der „Wölfe“ unter Beweis. Auch der LASK zeigte in dieser Saison bereits, dass die Engländer in der Europa League zu knacken sind. In der Gruppenphase kassierten die Linzer auswärts zwar ein 0:3, rangen dem Favoriten zuhause beim 3:3 aber zumindest einen Punkt ab.