Biathlon-Star beschenkt Liensberger mit Goldjacke

Gold im Parallel-Bewerb, Bronze im Riesentorlauf! Für Katharina Liensberger verlief die WM bislang besser, als man erwarten durfte. Doch so gestrahlt, wie am Donnerstag im ORF-Studio hat die 23-jährige Vorarlbergerin in Cortina trotz aller Erfolge noch nicht. Grund: Biathlon-Legende Martin Fourcade überreichte ihr eine Goldjacke, die Liensberger offenbar richtig gut gefiel.