U-Bahn in Graz: Das sind die wichtigsten Details

Finanzen: „Für jeden Euro, den wir in die Grazer Metro investieren, kommen 3,9 Euro zurück“, sagt Sebastian Kummer von der Wirtschaftsuniversität Wien, der das Projekt auf seine Wirtschaftlichkeit hin untersucht hat. Wie kommt der Wert zustande? 6,7 Milliarden Euro werden Errichtung und Betrieb der Metro auf 60 Jahre gerechnet kosten. Dem gegenüber steht laut Kummer ein volkswirtschaftlicher Nutzen von 26,1 Milliarden Euro - der setzt sich unter anderem zusammen aus den Kosten, die Grazer sparen, wenn sie statt dem Auto die Metro benutzen, aber auch aus zusätzlichem Wachstum für Tourismus, Handel und Co. Stellt man die beiden Summen in ein Verhältnis, so kommt der Wert 3,9 heraus - aus jedem Euro werden 3,9, wie Kummer sagt.