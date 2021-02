U-Bahn in Graz: Das sind die konkreten Pläne

Zwölf Prozent weniger Autos in der Stadt

Die Projektgesellschaft MUM 2030+ der Holding Graz hat die Machbarkeit untersucht. Die in den letzten 20 Jahren investierten 500 Millionen Euro hätten kaum dazu beigetragen, dass prozentmäßig mehr Personen den ÖV nutzen (der sogenannte Modal Split). Mit den Metro-Linien M1 und M2 soll eine Steigerung von 45 Prozent im öffentlichen Verkehr möglich sein. „Gleichzeitig gelingt bei den Pkw-Fahrten eine Reduktion von minus zwölf Prozent“, so die Experten.