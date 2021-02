Uniqa streicht in Europa bis zu 700 weitere Jobs

96 Prozent der Mitarbeiter arbeiten im Homeoffice

Insgesamt zählt der Konzern 15.000 Leute, davon 6000 in Österreich. In den drei Ländern betrifft die Reduktion 18 Prozent der Mitarbeiter, rechnet man Ungarn hinzu, geht es um 15 Prozent in vier Ländern. 96 Prozent der Mitarbeiter würden hierzulande derzeit in der Pandemie von zu Hause aus arbeiten, wie schon im Vorjahr.