Südafrikanische Mutation jetzt auch im Flachgau

In Bad Ischl einkaufen

Weil sie vor ihrem positiven Testergebnis aber noch in Bad Ischl einkaufen war, startet die Gesundheitsbehörde einen Aufruf: Wer am 12. Februar zwischen 16.30 und 18 Uhr in der Hofer-Filiale oder beim Fressnapf in Bad Ischl war, soll sich unter der Telefonnummer 0662-8180-5981 melden.