Corona: Südafrika-Mutation hat Salzburg erreicht

Eine siebenköpfige Familie ist zurzeit in strikter Heimquarantäne. Ihr Zuhause in der Stadt Salzburg wird dabei von der Behörde nicht aus den Augen gelassen. „Wir kontrollieren in dem Fall verstärkt, weil das doch sehr heikel werden könnte“, hieß es von der Stadt. Ein Familienmitglied, nämlich ein 15-Jähriger, wurde im Vortest positiv auf die südafrikanische Mutation des Coronavirus getestet. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Ergebnis bei der Untersuchung in Wien bestätigt, ist hoch.