Wiener Trafikant verjagt Räuber mit Dampfreiniger

Gegen 18 Uhr kam der Trafikant aus dem Lager zurück in den Geschäftsraum in der Märzstraße. Dabei erwischte er laut APA den Räuber, der sich gerade an der Kasse zu schaffen machen wollte. Der Trafikant stellte den Unbekannten zur Rede, der daraufhin Geld verlangte und den 51-Jährigen mit einem Küchenmesser angriff. Der Räuber stach dem 51-Jährigen in die Hand und verpasste ihm im darauffolgenden Handgemenge mehrere Schnittwunden am Arm und zum Glück nur oberflächliche Stiche in den Oberkörper.