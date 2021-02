Stadt Hallein übernimmt Kindervilla vom Hilfswerk

„Eine konstruktive Lösung im Interesse unserer Kinder muss im Vordergrund stehen.“ Mit einem offenem Brief wandten sich mehrere Eltern jüngst an das Hilswerk. Ihr Appell wurde erhört: Die Halleiner Kindervilla bleibt – zumindest vorerst – geöffnet. Darauf einigten sich Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) und Hilfswerk-Präsident Christian Struber am Dienstag.