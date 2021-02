7800 Stimmzettel für Ercan Kara und Didi Kühbauer

Schreiner stellt heuer einen Rekord auf: „Meine bisherige Bestmarke waren 6664 Stimmzettel, jetzt habe ich schon 7800, und es werden bis zum Einsendeschluss noch mehr.“ Den „Schatz“ bringt der Edelfan, der morgen Besuch von Rapid-TV bekommt, dann am 23. Februar persönlich in die „Krone“-Sportredaktion in der Wiener Muthgasse. Wie hat er trotz der durch den Lockdown so erschwerten Sammelbedingungen so viele Kupons anhäufen können? „Die Verwandtschaft, etliche Freunde, Leute aus dem Fischerverein, Menschen aus dem Ort und viele mehr haben geholfen. Sie brachten die Stimmzettel in unseren Gasthof, oder ich habe sie abgeholt.“