Tragische Zeit: Klopp jetzt Favorit auf Rauswurf

Druck bei den „Reds“

Der Druck liegt bei Liverpool. Denn die Bullen (vier Siege in Folge) sind in Deutschland auf Kurs Richtung Königklasse, Sabitzer und Co. sind auch die einzigen Bayern-Jäger. Doch Trainer Nagelsmann warnt: „Sie sind nicht in einer Mega-Krise, Liverpool hat viele Verletzte (Anm. die halbe Verteidigung), musste daher umstellen. Gegen uns werden sie sicher stabil sein.“ Vor Klopp hat er größten Respekt: „Wie er Menschen führt und begeistert, da kann man sich etwas abschauen.“