Tiroler in Moskau: „Angelegenheit stinkt sehr!“

Zum vorgeworfenen Punkt „illegales Unternehmertum“ meint Oliver Kayser, der in russischen Medien mit vollem Namen genannt und an die Öffentlichkeit gezerrt wurde: „Im Lizenzantrag wird der Abfallbehandlungsprozess ganz genau beschrieben. Und genau so, wie er festgelegt ist, haben wir ihn auch ausgeführt.“ Das Wort „russische Mafia“ will der Tiroler nicht in den Mund nehmen.