Start der Skisaison gestoppt: Proteste in Italien

Lokale in Ligurien trotz Verbot offen

Bei Lokalinhabern wächst der Protest wegen des Ampelsystems mit wöchentlich sich ändernden Anti-Corona-Vorlagen. Lokalinhaber in der als orange Zone eingestuften norditalienischen Region Ligurien trotzten am Sonntag dem Verbot, offenzuhalten und empfingen am Valentinstag Gäste zum Mittagessen. Viele Kunden aus dem benachbarten Frankreich zog es in die Lokale an der Riviera.