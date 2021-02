Nicki Minaj: Vater von Auto überfahren und getötet

Der Vater von Nicki Minaj ist in der Nähe von New York von einem Auto überfahren und getötet worden. Der 64-jährige Robert Maraj war am Freitag um 18.15 Uhr Ortszeit entlang einer Straße in Mineola auf Long Island gegangen, als er von einem Auto erfasst wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahrer sei vom Unfallort geflüchtet.