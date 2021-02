Thomas Müller: Videobotschaft aus der Quarantäne

In Katar positiv getestet

Müller war vorige Woche während der Klub-WM in Katar positiv auf Corona getestet worden. Daraufhin musste er sich vom Rest der Bayern-Mannschaft isolieren. Den 1:0-Finalsieg gegen den mexikanischen Verein Tigres verpasst er. Inzwischen befindet sich Müller daheim in München in Quarantäne.