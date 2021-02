Bayern blockieren Durchreise am Deutschen Eck

Keine Probleme an den Tiroler Kontrollpunkten

Ruhig und unkompliziert verlief bisher die Ausreise aus Tirol mit verpflichteten Corona-Tests. Am Freitag wurde von 16.145 Personen nur 459 die Ausreise untersagt. Sie konnten fehlende Tests an vier Grenzstationen nachholen. Die Kontrollen hatten auch am Samstag zu keinen Staus geführt. „Die meisten sind wirklich gut informiert und haben den negativen Testbescheid dabei“, resümiert Bernhard Gruber von der Tiroler Polizei.