Durant siegt mit Nets bei Ex-Team Golden State

Basketball-Superstar Kevin Durant ist in der nordamerikanischen Profiliga NBA gleich doppelt erfolgreich zurückgekehrt. Durant steuerte am Samstag (Ortszeit) 20 Punkte zum deutlichen 134:117-Erfolg seiner Brooklyn Nets bei seinem Ex-Team Golden State Warriors bei. Zudem war es sein erster Einsatz, nachdem er bereits zum zweiten Mal in dieser Saison als Kontaktperson einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person eine Zwangspause einlegen musste.