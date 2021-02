Kurz emotional: „Großmutter noch nicht geimpft“

Aber liegt es nicht eigentlich in der Verantwortung des Kanzlers und der Regierung, dass diese Menschen, sowie alle anderen im Land, rasch geimpft werden? Im Vorjahr ordnete Kurz den 27. Dezember als einen Tag ein, der in die Geschichte eingeht - damals erfolgte die erste Impfung in der gesamten EU und Österreich. Es folgte ein schwacher Impfstart, eine ganze Reihe an Bürgermeistern, die sich vorzeitig das Vakzin abgeholt haben, Impfdosen, die - wie in Innsbruck - aufgrund von Lieferfehlern nicht mehr verwendbar sind und eine Fülle an schlechten Nachrichten von den Erzeugern.